UNESCO listesindeki 2 bin 400 yıllık anıt mezar, arkeoloji dünyasında bulunan en önemli tarihi eserler arasında gösteriliyor.

Karya Satrabı Hekatomnos'a ait anıt mezar, yüzeyin 18 metre altında bulunuyor.

Milas'ın Uzunyuva bölgesindeki mezar, 2004 yılında kaçak kazı ile ortaya çıkmıştı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, "Burada Hekatomnos’un aslında hastalık sahnesi canlandırılıyor. Çok güzel bir şekilde dönemi ve o günkü yaşamı anlatan muhteşem bir çalışma" dedi.

2010 yılından beri süren kazı çalışmaları, sıkı güvenlik önlemleri ve hassas tekniklere uygun yürütülüyor.

İklimlendirme sistemi var

Arslan, "Dünya üzerinde nadir rastlanan, hem korunmuş olması açısından hem de bütünlüğü açısından çok önemli bir değer ifade ediyor. Bu bölgenin az önce bahsettiğim kazı alanındaki bütün çalışmalar tamamlanıp hizmete açıldığında, bölge turizmi açısından son derece ilgi çekici bir alan haline gelecek. Tabii bunu mezar anıtını, mezar odasını koruyabilmek adına burası günlük ziyaretçiye açık olmayacak" diye konuştu.

Hekatomnos Anıt Mezarı, özel iklimlendirme sistemiyle korunuyor. Eserlerin zarar görmemesi için sıcaklık ve nem değerleri sabit tutuluyor.

Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeopark Alanı da, özel güvenlik önlemleriyle 24 saat kontrol ediliyor.

Kaynak: TRT Haber