Yüksek virüs yükü varsa pozitif sonucu 15 dakikadan itibaren verebilen "n-FasT" tanı kiti, düşük virüs yükünü de yüksek güvenilirlik oranıyla tespit edebiliyor.

"n-FasT" tanı kitinin geliştiricisi Ahlatcı Holding iştiraki Nanografi Nano Teknoloji A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Deli, geliştirdikleri testle ilgili bilgi verdi:

"Yüzde 97 doğruluk oranına sahip"

"ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren şirkette geliştirilen "n-FasT" tanı kiti bağımsız klinik deneylerde yüzde 97 gibi alanında en yüksek doğruluk oranlarından birine sahip.

Kit, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce de onaylandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan da satışa yönelik gerekli izinler alınan kit, yurt içinde ve yurt dışında kullanılmaya başlandı."

"30 dakikalık süresiyle tarama faaliyetlerinde kolaylık sağlıyor"

"Daha önce geleneksel PCR tanı kitlerini kullanan sağlık çalışanlarının daha büyük bir kolaylıkla uygulayabildiği n-FasT, pratikliğiyle de öne çıkıyor. Tarama merkezlerinde en hızlı olarak 1 saat 30 dakikada tamamlanan PCR tanı kitleri arasında 30 dakikalık inkübasyon süresiyle n-FasT tanı kiti, erken ve hızlı teşhis ihtiyacını büyük oranda karşılayacak."

"Yüksek virüsü 15 dakikadan itibaren tespit edebiliyor"

"Örnek alınan kişinin yüksek virüs barındırıyor olma durumunda pozitif sonucu 15 dakikadan itibaren verebilen n-FasT tanı kiti, düşük virüsleri de yüksek güvenilirlik oranıyla tespit edebiliyor."

"Dünyanın en hızlı PCR kitleri arasında"

"Türk mühendislerince geliştirilen PCR tabanlı Lamp teknolojisine sahip n-FasT tanı kiti, muadillerine göre yüksek doğruluk oranının yanında en hızlı reaksiyon süresine sahip olmasından dolayı COVID-19 ile mücadelede yeni bir sayfa açacak. 30 dakika içerisinde reaksiyon süresinin tamamlandığı n-FasT tanı kiti, bu özelliği ile dünyanın en hızlı PCR kitleri arasında yer alıyor."

"Daha hafif, daha düşük maliyetli"

"Tanı kiti hızlı ve güvenilir olduğu kadar taşınması zor, yüksek maliyetli ve uzmanlık gerektiren PCR cihazlarına bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Yerli kit, daha hafif, düşük maliyetli ve pratik cihazıyla büyük avantajlar getiriyor.

Yerli tanı kiti, geleneksel PCR tanı kitlerinden farklı olarak herhangi bir bilgisayar veya internet bağlantısına ihtiyaç duymuyor. Kit, renk değişimine bağlı olarak gözle analiz edilebilen bir yöntemle çalışıyor. "

Afrika'dan Amerika'ya farklı coğrafyalardan talep oluştu

Yunus Emre Deli, sağlık çalışanlarının hızlı, pratik ve güvenli PCR tanı kiti ihtiyacını karşılayan n-FasT'in, yurt içinde kullanımının ardından yurt dışına ihraç edilmeye başlandığını söyledi:

"n-FasT tanı kiti özellikle ani yoğunlukların yaşandığı bölgelerde hızlı kurulum ve pratikliğinden dolayı büyük bir ilgiyle tercih ediliyor. Yerli teknolojiyle geliştirilen n-FasT tanı kitinin patentle korunmaya alınmış olması Türkiye'nin yüksek teknoloji birikimini de artıracak. Kite Afrika'dan Amerika'ya kadar farklı coğrafyalardan talep var. IVD ürün standartlarını sağladığı için kitin ihraç edilmesi imkanı da böylelikle oluştu. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Afrika ülkeleri ve Amerika kıtasındaki devletler de dahil olmak üzere halihazırda gerçekleşmiş ve planlanmış satışlarımız bulunuyor."