Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 19:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısı 3 binin altında
Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 853 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 654 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 853 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 654 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 17 bin 524 oldu.
Etiketler: Koronavirüs Son Dakika
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