Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkmenistan'da tiyatro ve sirkler yeniden açıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Türkmenistan’da COVID-19 nedeniyle geçici olarak kapatılan sosyal tesisler yeniden açıldı. Tiyatro salonlarında, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ederken sirk merkezleri ise 2 metre sosyal mesafe kuralına uygun olarak hizmete girdi.
Türkmenistan Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri sebebiyle geçici olarak kapatılan sosyal tesislerdeb tiyatro salonları ve sirk merkezleri yeniden açıldı.
Hizmete açılan tiyatro salonlarının yüzde 30’luk kısmının seyircilerle doldurulmasına izin verildiği kaydedilen açıklamada, tiyatro salonlarında, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunun devam ettiği anımsatıldı.
Açıklamada, sirk merkezlerinin ise 2 metre sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden hizmete girdiği vurgulandı.
Türkmenistan’da 13 Temmuz 2020'den itibaren ülke genelindeki sosyal tesisler kapatılmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Türkmenistan
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