Mehmet Serhan Kurtulmuş yaptıkları çalışmalarda idrar kitiyle, Sars Cov-2 virüsüne özel amino asit ve ikincil mikroprotein yapılarının, özel bir reaktan sayesinde tespit edilebildiğini açıkladı. Kurtulmuş, mart ayında başladığı çalışmaların kasım ayında sonuçlandığını anlattı:

[Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş]

"Mart ayında Türkiye'de ilk COVID vakaları görüldüğünde biz de hastanede nöbet tutuyorduk, hem de diğer vakaları inceleme şansımız oluyordu. O dönem içerisinde literatürleri okuyordum neler yapılabilir diye. PCR yöntemi tabi standart olarak kurulmuş ama bazı handikapları var. Herkesin evinde kolayca yapabileceği, insanların canı yanmadan ne yapılabilir bunu düşündüm ve aklıma idrarda virüse ait bazı metaboliklerin olup olmayacağı geldi. Hastaları da bir taraftan gözlemliyordum. İdrarla ilgili bazı testler yaptırıyordum gerçekten de haklı mıyım diye. Bilim insanları bununla ilgili çalışmalarını yayımlamaya başladı benim de daha geniş bir perspektifte inceleme şansım oldu. Akabinde şöyle bir şey geliştirdim; virüsün kendisine ait protein ve aminoasit yapılar ve bunların sebep olduğu ikincil yapıların idrarda tespitini nasıl sağlayabiliriz diye. Bununla ilgili çalışmalar yaptım, bol miktarda testler yaptık. Kendi hastanem bünyesinde çalışmalar yaptım, daha sonra çalıştığım hastanenin diğer şubelerinde de testler yaptım. Testten emin olduktan sonra bu kez Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne başvurdum. Orada da tabi bazı prosedürler vardı. Onlar da ürünü test ettiler ve onay verdiler. Onaylandıktan sonra İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki çalışmalar başladı."

"Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırdı"

İdrar kitine Sağlık Bakanlığından da ruhsat aldıklarını dile getiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Serhan Kurtulmuş, testin yüzde 95 oranında doğru sonuç verdiğini söylüyor:

"Sağlık Bakanlığının izniyle etik kurul onaylı hasta üzerinde klinik çalışmalar yapılmasına karar verildi. İstanbul'da eğitim araştırma hastanelerinin bazılarından alınan hasta numuneleriyle hocaların nezaretinde çalışma uygulandı. Çalışma sonucunda testin yüzde 95 miktarda başarılı olduğu görülünce, yaptığımız çalışma yurt dışında da yayımlanmak üzere Kuzey Klinikleri Dergisi'nde özellikle COVID'le ilgilenen tüm tıp dünyasına sunulmak üzere yayına alındı. Biz bütün dokümanları toplayarak Sağlık Bakanlığına başvurduk. Sağlık Bakanlığı da ürünü inceledi ve ruhsatlandırdı ve ruhsatlı bir ürün oldu. CE ve İSO belgeleri de alındı. Bunun dışında FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) başvurusu da yapıldı. Bu süreç de sanıyorum ocak ayı sonunda neticelenecek. Biz önce Sağlık Bakanlığımızın onay sürecini bekledik. O süreç bitince diğer ülkeler için yasal başvurular yaptık."

Kurtulmuş testin hastaneye gitmeden evde, iş yerinde rahatça kullanılabileceğinin altını çiziyor.

"Şüphelendiğiniz her yerde rahatça uygulanabiliyor. İnsanlar bu süreçte hastaneye gitmeye de çok çekiniyorlar. En azından şüphelendikleri zaman bu testi yaparak, gerçekten bir sorun varsa hastaneye daha gerçekçi, daha iyi bir sebeple gitmiş olacaklar. Herhangi bir sorun yoksa rahatlamış olacaklar. Benim de amacım buydu zaten, ailem, yakın çevre, sevdiklerim böyle bir testle çok rahat bir şekilde kendilerini kontrol ederler diye düşündüm."

"15 saniyede sonuç veriyor"

Testin üretim aşamasında olduğunu dile getiren Mehmet Serhan Kurtulmuş, uygulanışına ilişkin bilgi de verdi:

"Bir tane tüpümüz var bir de idrar kabımız var. Özel bir reaktan içeren vakumlu test tüpünü idrar kabının içinde küçük bir alan var oraya yerleştiriyoruz. Yaklaşık birkaç dakika içersinde tüp içersindeki vakum idrarı çekiyor. Tüpe belirtildiği şekilde yeteri kadar idrar geldikten sonra, 15 saniye iyice çalkalıyoruz. Teste foaming yani köpük testi diyoruz. Test tüpünde oluşan köpük miktarını, tüp üzerinde yer alan renk skalasına göre değerlendiriyorsunuz. Renk skalasında yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renkler var. Testin değerlendirme kısmı da o. Herhangi bir semptomunuz yoksa bile vücudunuzda virüs yükü olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Test eğer pozitif çıkıyorsa, mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması ve tedaviye başlanması yönünde kendilerini yönlendiriyoruz. Bu test sayesinde hastanın kliniğini de takip edebiliyoruz. 5- 6 gün önce COVID tedavisi başlayan bir hasta bu sürecin sonunda bizde yeşil çıkıyorsa, hastanın tedavisi başarılı olmuş ve virüs yükü kalmamış anlamı taşıyor. Bakanlıktan onay aldıktan sonra üretim için teknolojisi yüksek bir fabrikayla üretim için görüşmeler yapıldı. Burada önce pilot üretim ardından gerçek üretim başladı ve yakın bir tarihte, insanların bu testi alarak evlerinde, iş yerlerinde bulundurmaları ve kendilerinden şüphelendiklerinde kullanmalarını öngörüyoruz."