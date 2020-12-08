Dünya bir yıldır koronavirüsle mücadele ediyor. Bilim insanları ilk günden bu yana hastalığa çare olabilecek tedavi yöntemlerini ve aşıyı geliştirmek için ter döküyor. Yapılan yoğun çalışmalar sonuç verdi. Koronavirüse karşı çeşitli aşılar geliştirildi. Bunların bazıları henüz deneme aşamasında bazıları ise kullanıma hazır.

Vaka sayılarında gözlenen artış sonrası gelen aşı haberleri tüm dünya için umut yarattı. Bu aşılardan biri önümüzdeki günlerde Türkiye’de de uygulanmaya başlayacak. Sağlık Bakanlığının planlaması doğrultusunda aşılama, risk gruplarına göre aşamalar halinde yapılacak. Ancak aşılama sonucu vücudun bağışıklık kazanması için dikkat edilmesi gereken iki önemli ayrıntı var: Sigara ve obezite…

[Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşç]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, “Sigara içenlerde ve obezitesi olanlarda antikor fazla oluşmuyor” diyerek uyarıda bulunuyor. Doç. Dr. Savaşçı, şöyle konuşuyor:

“Enfeksiyon hastalıkları uzmanları olarak özellikle sigara içenlerde ve obez kişilerde, aşılardan daha az yanıt alıyoruz. Koronavirüs sürecinde de kişi sigara içiyorsa ve obezitesi varsa aşıya verdiği antikor yanıtı düşük seviyede kalır. Aşının koruyuculuğu düşük olur.”

[Fotoğraf: Getty Images]

Sigara ilk sırada yer alıyor

Bu konuda yapılan araştırmalara da değinen Doç. Dr. Ümit Savaşçı, “Aşının antikor oluşturmadığı vakaların özellikleri incelenerek yapılan çalışmalar var. Neden olarak sigara içimi birinci sırada geliyor. Biz aşının antikor oluşturmadığı ya da diğer bir deyişle aşının tutmadığı durumlarda sigara içilmemesini tavsiye ediyoruz” diyor.

Doç. Dr. Savaşçı, sigaranın içindeki maddelerin antikor oluşmasını engellediğini vurguluyor ve ekliyor:

“Sigara bağışıklık sistemini baskılıyor. Mesela sigara içenler kış aylarında daha fazla hasta olur. Bu hem akciğer ve boğazlarındaki korunma mekanizmasının azalması hem de sigaranın içerdiği toksik maddelerin bağışıklık sistemini baskılamasıyla alakalı. Bu süreçte sigaranın bırakılması, aşının yanıtını pozitif anlamda artıracaktır. Aşının antikor oluşturma sürecinde sigara içilmemesi önem arz ediyor.”

[Fotoğraf: Getty Images]

Koronavirüs daha ağır seyrediyor

Sigaranın koronavirüse karşı olumsuz etkisi sadece aşıyla sınırlı değil. Uzmanlar ilk günden bu yana sigara kullananlarda hastalığın daha ağır seyrettiğini vurguluyor. Doç. Dr. Savaşçı bunun altını çizerken, “Uzun yıllar sigara içenlerde gelişen KOAH, kronik bronşit ve astım benzeri hastalıklar akciğer kapasitesini düşürüyor” diyor ve devam ediyor:

“Aynı zamanda kalp damarlarında bir tıkanıklığa da yol açıyor. Bütün damarların yapısını bozuyor. Koronavirüs de damar yapılarını bozarak ekstra birçok ciddi hasara sebep oluyor. Bu nedenle sigara içenlerde, obez kişilerde, kalp ve KOAH hastalarında ciddi oranda yoğun bakım süreci ve ölümlerle karşılaşıyoruz.”

