Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 kişi artarak 300'e, vaka sayısı ise 998 artarak 13 bin 489'a ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 6 bin 541'e yükseldi.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.