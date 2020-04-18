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Peru'da can kaybı 300'e yükseldi
Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 300'e çıktı.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 kişi artarak 300'e, vaka sayısı ise 998 artarak 13 bin 489'a ulaştı.
Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 6 bin 541'e yükseldi.
Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: koronavirüs Peru vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 04:26
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