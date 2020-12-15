Diyarbakır Cumhuriyet Fen Lisesinde matematik öğretmeni olan 35 yaşındaki Mehmet Aydın’ın 60 yaşındaki babası Mehmet Ali Aydın, 2 haftadan beri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyor. Mehmet Aydın, hastanede babasına refakat ederken öğrencilerini de unutmadı. Tabletiyle hastane bahçesinde bir bankın üzerinde uzaktan eğitim veren Aydın’ın bu görüntüleri bir arkadaşı tarafından gizlice çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Pek çok etkileşim alan görüntülerden haberdar olan hastane yönetimi Mehmet öğretmeni soğuk ve yağmurdan korumak için harekete geçti.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi bina içerisinde düzenledikleri bir odayı Mehmet Aydın’a tahsis etti. Masa ve sandalye ile döşenen odaya internet bağlantısı da yapıldı. Mehmet Aydın şimdi sıcak ve sessiz odasında öğrencilerine ders verirken tedavi gören babasından da uzak kalmıyor.

Babasının durumu iyiye gidiyor

Hastane yönetiminin jesti karşısında memnun olan Aydın’ın koronavirüs tedavisi gören babasının durumu da iyiye gidiyor.

"Babam KOAH hastası ve hastanede koronavirüs tedavisi görüyor. Bahçede ders yapıyordum. Tabletimle öğrencilerime uzaktan eğitim veriyordum. Hastane yönetimi bundan haberdar oldu ve 'Soğukta ders yapma, sana oda verelim' dediler. Bana tahsis ettikleri odada öğrencilerimle dersimizi işliyoruz. O günden sonra hastanenin eğitim salonunda derslerimizi işliyoruz. Babamın durumu 3 gündür çok iyiye gidiyor. Dünden beri hap verilmiyor. Sadece serum veriliyor."