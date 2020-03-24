Dünyada koronavirüs sebebiyle can kaybı 17 bin 200'ün üzerinde. Artan vakalarla birlikte önlemler de sıkılaştırılıyor. Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

TRT Telegün sayfasında koronavirüs ile ilgili rehber niteliğinde bilgiler yerini aldı. Hem gelismeler anında yayında hem de rehber bilgiler kumandanızdaki bir tuşla ulaşacağınız mesafede.

Tüm dünyayı pençesine alan Koronavirüse özel hazırlanan sayfalarda, virüsün ne olduğundan korunmak için ne yapmak gerektiğine, nasıl bulaştığından belirtilerine, kimlerin risk altında olduğundan nasıl tanı konduğuna kadar birçok sorunun cevabı bulunuyor. Bu bilgilere ise telegünün 721, 722, 723, 724, 725, 726 ve 727. sayfalarından ulaşılabiliyor.

TRT Teletext

1990 yılında teletekst yayınına başlayan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, kaliteli yayıncılık anlayışından ödün vermeden, Avrupa Yayın Kuruluşu EBU'nun teletekst yayıncılığı konusundaki teknik ve içerik biçim kriterlerini de dikkate alarak yayın yapmaktadır.

Teletekst sayfalarında; gerçek zamanlı İMKB hisse senetleri bilgilerinden, kamunun işçi taleplerine, eğitim sayfalarından, döviz kurlarına, güncel haberlerden (Türkiye, Dünya, Ekonomi, Spor, Sağlık, Kültür-Sanat haberleri), Türkiye'de gerçekleşen son deprem bilgilerine, şans oyunu sonuçlarından, Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine, konsolosluk hizmetlerinden asker alma ve seferberlik işlemlerine, televizyon ve radyo yayın akışlarından TRT market bilgilerine kadar birçok bilgiye ulaşmak mümkün olmaktadır.

TRT Haber Merkezi ve ajanslardan alınan haberler, yayın ekibi tarafından yeniden biçimlendirilerek telegün yayınına hazırlanıyor.