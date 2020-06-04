Tüm dünya yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede yeni bir safhaya geçti ya da geçme planlarını hızlandırdı.

Gündelik hayatın normalleşmesi, sekteye uğrayan ekonomik faaliyetlerin yeniden başlayabilmesi için birçok ülkede adımlar atılıyor.

Türkiye de yaklaşık 3 ay boyunca aldığı seyahat kısıtlamalarından ekonomik düzenlemelere kadar birçok tedbiri yavaş yavaş gevşetmeye başladı. Hatta 1 Haziran itibarıyla adımlarını hızlandırdığını da söylemek mümkün.

Tabii normalleşme öncesi ve esnasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.

Yetkililerin de ısrarla vurguladığı gibi maske kullanılması, fiziki mesafenin korunması ve hem kişisel hem de ortak hijyen kurallarına riayet edilmesi kritik önemde.

Tıp dergisi The Lancet, konuyla ilgili kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

[Grafik: Şeyma Özkaynak]

Bu araştırmayı tek cümleyle özetlemek gerekirse maske ve mesafeye dikkat edildiğinde virüs bulaşma riski azalıyor.

Detaylara bakalım.

172 gözlemsel çalışmanın sistematik olarak incelenmesi ve analiziyle bu araştırma ortaya konuldu.

1 metreden daha az fiziksel mesafede COVID-19 riskinin yüzde 12,8 olduğu ancak 2 metrelik mesafe ile bunun yüzde 2,6'ya kadar düştüğü belirlendi.

Ağız ve burnu kapatan maskeler de keza hastalığın yayılmasını durdurmada büyük yardımcı.

Dergide yer alan bilgilere göre, maske olmadan virüsün bulaşma şansı yüzde 17,4. Maske kullanıldığında ise bu oran yüzde 3,1'e iniyor.

Gözlerimizi korumamız da enfeksiyon olasılığını yüzde 16'dan 5,5'e düşürebiliyor.

Araştırmanın yazarları, tüm bu önlemler birleştirildiğinde dahi salgından tam koruma sağlanamadığını söylüyor.

Özellikle el hijyeni başta olmak üzere başka gerekli tedbirler de olduğunun altını çiziyorlar.