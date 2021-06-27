Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsüne (INVIMA), Moderna tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi.

18 yaşından büyükler için uygulanacak

Ülkede 28 gün arayla 2 doz halinde yapılması hedeflenen aşı, 18 yaşından büyükler için uygulanacağı belirtildi.

Böylece, Sinovac, Pfizer, Janssen ve AstraZeneca'nın ardından Kolombiya'da Moderna acil kullanım onayı olan 5'inci COVID-19 aşısı oldu.

COVID-19'dan ölenlerin sayısı 104 bin 14'e çıktı

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 693 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 104 bin 14'e çıktı.

Son 24 saatte 33 bin 594 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 126 bin 340'a iyileşenlerin sayısı da 29 bin 99 artarak 3 milyon 829 bin 487'ye yükseldi.

16 milyon 693 bin 732 kişiye 1. doz aşı yapıldı

Ayrıca ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 16 milyon 693 bin 732 kişiye 1. doz, 5 milyon 757 bin 498 kişiye 2. doz aşı yapıldı.