Koronavirüs tedavisiyle ilgili çalışmalar hızlandı. Türk Kızılay, iyileşen hastalardan alınan plazmanın koronavirüs hastalarına nakledilmesi ile ilgili araştırmalar için harekete geçti. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, iyileşen hastaların kan bağışı yapması için kampanya başlattıklarını duyurdu.

Kızılay Genel Başkanı Kınık, plazma tedavi yöntemini ve kampanyanın ayrıntılarını TRT Haber'e anlattı:

Koronavirüs tedavisiyle ilgili çalışmalar hızlandı. Türk Kızılay, iyileşen hastalardan alınan plazmanın koronavirüs hastalarına nakledilmesi için bir kampanya başlattı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, tedavi yöntemini ve kampanyanın ayrıntılarını @trthaber’e anlattı. pic.twitter.com/SYPaPEY9YF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 2, 2020

"Hastalığı atlatmış vatandaşlarımızda antikor mevcut"

"Hastalığı geçirmiş ve sağlığına kavuşmuş vatandaşlarımızda bu koronavirüsün bünyeye girmesiyle oluşan bir antikor mevcut. Bu antikor insan plazmasında yani serum dediğimiz kanın sarı sıvı kısmında bulunuyor.

"Hastaya olumlu bir katkı veriyor"

Bu antikor diğer hastalara, özellikle entübe edilmiş ya da yoğun bakımdaki akciğer harabiyeti, doku harabiyeti olmuş ağır hastalara uygulandığında doku rejenerasyonu açısından ya da yıkımın azaltılması açısından olumlu bir katkı verdiği dünyanın bilim kurulları tarafından bu anlamda onaylandı.

"Ebola salgınında da kullanılmıştı"

Zaten bu bizim bildiğimiz bir yöntem. 1890'lardan beri özellikle antibiyotiklerin keşfine kadar kullandığımız bir modeldi. 2015'te ebola salgınında da dünyanın gündemine gelmişti ve kullanılıyor.

Kimler plazma bağışçısı olabiliyor?

Hastalığı atlatmış ve elinde hasta olduğuna dair belgesi olan kişiler. (Yani laboratuvar testlerinde pozitif çıkmış ve iyileştiğine dair üzerinden 14 gün geçtikten sonra yapılan tetkiklerde hastalık emaresine rastlanmamış kişiler)

Kınık, buna bağlı olarak plazma bağışçısı olabilecek kişileri şöyle sıraladı:

- Kan verebilecek bağışçılar. (Yani başka hastalıkları olmayan -Hepatit B, vs-)

- Erkekler ve gebe kalmamış kadınlar. (Çünkü plazma tedavisinde gebe kalmış annelerde doku-organ uyuşmazlığı gibi bir takım durumlar yaşanıyor.

Bu özellikleri taşıyan vatandaşların plazmaları hastalara uygulanabilecek.

"Lojistiğe hazırız"

Kızılay Genel Başkanı Kınık, sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığımız bu konuyla ilgili rehberi yayımladı. Düzenlemeler ve alt yapı çalışmaları yapıldı. Biz de lojistiğine çalıştık, hazırız.

"Hayata tutunmaya çalışan diğer koronavirüs hastalarının da kahramanı olun"

Hastalığı atlatmış olan insanlarımızın gönüllü olarak bu plazmalarını bağışlamak istemeleri gerekiyor. Biz de onlara bir kampanya ile çağrı yapacağız; "Sizler bu hastalığı yendiniz, kahramansınız. Hayata tutunmaya çalışan diğer koronavirüs hastalarının da kahramanı olun." diyeceğiz.

"Topladığımız plazmaları hastanelere nakledeceğiz"

Ülke genelindeki bölgelerimiz, ağırlıklı olarak koronavirüs hastalarının yaygın olarak görülmüş olduğu illerimiz (İstanbul, Ankara ve İzmir gibi) başta olmak üzere buralardan Sağlık Bakanlığımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaşacağız ve onların rızalarını alarak kanlarını alacağız. Aldıktan sonra bunların bir takım ulusal kan bankacılığı standartlarında bazı tetkiklerden geçmesi gerekiyor. Bu tetkikler yapılacak, içinde başka bir mikroorganizmanın olmadığına dair emin olduğumuz güvenli plazmayı Sağlık Bakanlığımızın talep etmiş olduğu hastanelere nakletmiş olacağız.

"Bir takım üniversite hastaneleri de uygulayabilecek"

Kızılay dışında da plazmaferez dediğimiz plazma ve trombosit alan bir takım üniversite hastanelerimiz, eğitim hastanelerimiz var. Onlar da bu rehberdeki şartlara uymak kaydıyla bunları belirlenen kriterlerdeki hastalara uygulayacaklar.