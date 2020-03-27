Rize Sağlık Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında Rize'nin Kendirli beldesi karantina altına alındığını duyurdu.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Rize’nin Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için Sağlık Bakanlığı’nın izni ve onayıyla karantina altına alındı.

Giriş çıkışlar denetime tabi tutulacak

Sağlık Müdürlüğü’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup, giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgede tüm evlerdeki ateş,öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir.

Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izalosyana alınacak yada gerekirse hastaneye kaldırılacaktır.

Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın,market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir.

Ayrıca çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışlar ikinci bir karara kadar sınırlandırılmıştır.”

Kendirli nerede?

Kendirli, Karadeniz’in doğusunda, Rize ilinin merkezine 27 km uzaklıkta. Kendirli beldesi sahilden, Trabzon-Rize il sınırında bulunan İyidere Deresi’nin denize döküldüğü yerden 9 km içerde yer alıyor.

Rize'ye bağlı Kendirli beldesinin eski ismi Rumca'da düzlük anlamına gelen “Ğoloz”dur. Bölgenin eğimli arazi yapısına göre daha düz bir alana sahip olmasından beldeye bu isim verildi.

Ancak cumhuriyetin ilanını izleyen yıllarda beldenin ismi “Kendirli” olarak değiştirildi. Bunun sebebi, o tarihlerde beldede kendir bitkisi üretiminin yapılmasıydı.

1967 yılında Rize'nin merkezine bağlı bir belde haline getirildi.