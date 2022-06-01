Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf :AA]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 zanlıdan 7'si gözaltına alındı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Karaman
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