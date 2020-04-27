Koronavirüs tıp dünyası için yeni bir hastalık. Bilinmeyen birçok özelliği var. Akciğer, karaciğer veya kalp damar sistemlerini uzun dönemde nasıl etkileyeceği de o bilinmeyenler arasında.

İstanbul Tıp Fakültesi'nde COVID-19 hastaları izlem merkezi açıldı. İşte bu izlem merkezinde hastaların organlarında herhangi bir hasar olup olmadığı incelenecek.“

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek:

"Esasen önce akciğerleri tuttuğu konusunda bir görüş vardı ama şu an bakıyoruz ki, kalbi, böbrekleri ve damar yapısı olan bir çok dokuyu tutabiliyor. Uzun vadede de kanla ilgili bir takım problemler yapabiliyor."

Merkezde, koronavirüs geçiren kişilerin, bu hastalığa tekrar yakalanıp yakalanmayacağı da yıl içinde araştırılacak. Veriler tıp literatürüne katkı sağlanacak.

Merkezin ilk hastaları da, koronavirüsü yenen bir doktor ve hemşire oldu.

Virüsü yenen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Yunus Emre Bayrak:

"Buradan takip olması normal vatandaşlar için daha iyi çünkü aynı ortamda olmayacaklar. Bulaş riski azaltıp hem de sadece bu hastalarla ilgilenilen bir birim olması, aynı zamanda doktorların sadece bu kişilerle ilgilenmesi tecrübelerini daha da arttıracağını düşünüyorum"

Ayşegül Bilici Seçmeler, merkezin hem hastası hem de sorumlu hemşiresi...

Virüsü yenen Acil Dahiliye Hemşiresi Ayşegül Bilici Seçmeler:

"İyi oldu takip açısından, sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar açısından hastaların takibinde. Güzel bir uygulama inşallah olumlu sonuçlar verir. İnsanın içinde her zaman bir korku kalıyor ileride bir şey olur mu bir sıkıntı yaşar mıyım diye, takip açısından güzel..."

Merkez İstanbul'da olsa da, Türkiye'nin her yerinden koronavirüs geçiren hastaların başvurması isteniyor.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Tarık Aşçı