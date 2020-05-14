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İsrail'de can kaybı 264'e yükseldi
İsrail'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e, vaka sayısı 16 bin 548’e yükseldi.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Can kaybının 264’e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 41 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 548’e çıktığı bildirildi.
Açıklamada hastalardan 61'inin sağlık durumunun ağır olduğu, 12 bin 232 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
İsrail'de COVID-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilmiş, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.
Etiketler: israil koronavirüs can kaybıSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:14
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