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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 480 bini geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 11 bin 46 kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 482 bin 169'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 7 bin 812 oldu.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 11 bin 46 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 482 bin 169'a yükseldi, Covid-19 vakalarından 309 bin 601'i iyileşti.
Bugüne kadar toplam 2 milyon 918 bin 49 test yapıldı.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Covid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: Güney Afrika Cumhuriyeti koronavirüs vaka sayısıSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 03:37
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