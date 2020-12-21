Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da koronavirüsten son 24 saatte 131 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 131 kişi hayatını kaybetti.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 799 artışla 2 milyon 473 bin 354'e yükseldi.
COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 131 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 60 bin 549'a çıktı.
Hastanelerde 2 bin 754'ü yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 993 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 235 artışla 183 bin 806'ya ulaştı.
Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye indi.
Etiketler: Koronavirüs Fransa
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