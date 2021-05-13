Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan filyasyon ekibinde yer alan sağlık çalışanları görevlerini bayramda da özveriyle sürdürüyor.

Ekipler bayramı, evlerinden ve ailelerinden uzakta çalışarak karşılıyor.

Ekipte görevli diş hekimi Tolunay Güngör'ün görevini sürdürürken çocukları Arda ve Balkan ile cep telefonuyla görüntülü görüşerek bayramlaştı. Güngör, geçen yıl olduğu gibi buruk bir bayram geçirdiklerini söyledi. Bayram gününde çocuklarından ve sevdiklerin uzak kaldığını ifade eden Güngör, her şeye rağmen görevlerini özveriyle yerine getirdiklerini belirtti.

"Biz çalışıyoruz halkımız da umarım bize destek olur"

Eski bayramların yaşanması için mücadelelerini sürdürdüklerini anlatan Güngör, "Biz çalışıyoruz halkımız da umarım bize destek olur. Maske, mesafe kurallarına uyduktan sonra bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Görüntülü telefonlar aracılığıyla bayramlaştık çocuklarımla eşimle annemle. Bu bayram bu şekilde geçiyor. Eski bayramlar gibi bütün ailenin bir arada olduğu güzel günlere dönmeyi çok çok istiyoruz" diye konuştu.

Havaların ısınması ile tulumların içerisinde zor şartlar altında çalıştıklarını dile getiren Güngör, "Halkımızdan tek isteğimiz kurallara uymaları. Ziyaretler yapmamaları ve kurallara uyarak hareket etmelerini istiyoruz" dedi.