Koronavirüs kabusu dünyada etkili olmaya devam ediyor.

ABD, salgının en çok yayıldığı ülke. Son 5 günde yeni vaka sayısı 1 milyonu geçti. Toplam vaka sayısı 14 milyon 747 bini, can kaybı 282 bini aştı.

Kaliforniya eyaletinde yeni kısıtlamalar yürürlüğe girdi. New York'ta ise bazı devlet okulları bugün yeniden açılacak.

ABD Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından avukatı Rudy Giuliani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sık sık maskesiz dolaştığı görülen 76 yaşındaki Giuliani kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

New York'ta AA muhabirine saldırı

New York'ta kısıtlamalara karşı düzenlenen bir protestoda, Anadolu Ajansı kameramanı Vural Elibol saldırıya uğradı.

Bir protestocu, Elibol'un basın kartını çekip aldıktan sonra yere atıp kırdı.

Gözaltına alınan saldırgan sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Güney Kore'de spor müsabakaları seyircisiz

Güney Kore salgınla mücadelede yeni tedbirler getiriyor. Tedbirler kapsamında tüm spor müsabakaları seyirsiz oynanacak.

Etkinliklere katılımın 50 kişiyle sınırlandırılması, spor salonları ve Seul'de bazı okulların kapatılmasını de içeren tedbirler yarın uygulamaya başlanacak ve üç hafta sürecek.

Sağlık Bakanı, vakalardaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi halinde yoğun bakımda yetersiz kalınacağını açıkladı.

Afrika'da vakalar artıyor

Afrika'da da bilanço ağırlaşıyor. Kıta genelinde vaka sayısı 2 milyon 300 bine yaklaştı. Can kaybı 54 bini geçti.