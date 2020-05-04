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Brezilya'da son 24 saatte 275 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 275 kişi hayatını kaybetti. Ülkede virüsün görüldüğü kişi sayısı 100 bini aştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı 275 artışla 7 bin 25'e, vaka sayısı da 4 bin 588 artarak 101 bin 147'ye yükseldi.
Ayrıca, ülkede 42 bin 991 kişi iyileşirken, hayatını kaybedenlerden 1364 kişinin ölüm sebebi ise netleştirilmeye çalışılıyor.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: Brezilya koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 00:27
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