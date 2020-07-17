Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, mevsimsel grip olarak halk arasında bilinen influenza hastalığına karşı aşıların geliştirilmiş durumda olduğunu ve risk grubundaki hastalara, bağışıklık sistemi düşük olan kişilere bunun yaptırılmasını tavsiye ettiklerini belirtti.

Doç. Dr. Kayıpmaz şu bilgileri verdi:

"Hastalık daha ağır seyredebilir"

''Önceki yıllarda da bunu tavsiye ediyorduk. Bundan sonraki yıllarda da tavsiye ediyoruz. Fakat burada şuan karşılaştığımız mikroorganizmalar birbirinden farklı. İnfluenza bir tarafta, COVID-19 dediğimiz virüs ayrı bir tarafta. Direkt olarak influenzaya karşı geliştirilmiş bir aşının COVID-19’a karşı da koruyucu olduğunu söylemek doğru değil. Ama şu var ki iki enfeksiyonun bir arada gözlenebileceği durumlarda, özellikle de kişilerin bağışıklık sistemi baskılanmışsa bu hastalık daha ağır seyredebilir. Ondan dolayı influenzaya karşı da koruyucu özelliği olduğundan, influenza aşısının yapılmasını bu dönemde de tavsiye ediyoruz. Yani grip aşısını bu dönemde tavsiye ediyoruz. Ama 'grip aşısı direkt olarak COVID-19’dan sizi korur' diyemeyiz. Zaten COVID-19 aşısıyla ilgili çalışmalar da dünyanın birçok yerinde devam etmekte."

"Belirtileri çoğu zaman benzer"

İki virüsün eş zamanlı görülme olasılığını da değerlendiren Doç. Dr. Kayıpmaz, şunları söyledi:

"Bir kişi influenzaya yakalanabilir, COVID-19'a yakalanabilir; ikisinin klinik belirtileri de zaten çoğu zaman benzerdir. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler her iki hastalıkta da görülebilir. Mevsimsel griplerde de bu tarz belirtiler gözükebiliyor. Artık bundan sonraki süreçte önemli olan geçirmekte olduğumuz enfeksiyon mevsimsel grip mi yoksa COVID-19 mu? Önümüzdeki sonbaharda yani influenzanın da yükselmesiyle birlikte bizim yapacağımız şey hastanelerde birbirinden ayrımı yönünde çaba göstermek olacak. Yani COVID-19 ve gribin ikisinin farklı organizmalar olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunları ikisinin birbirine dönüşmesi olarak düşünmeyelim. Ama iki enfeksiyonda aynı anda bağışıklık sistemi baskılanmış ya da altta yatan kronik hastalığı olan kişilerde olursa bu hastalığın o kişilerde daha ağır seyredebileceğini öngörebiliyoruz."

"Eylül-ekim aylarında grip ve koronavirüs vakaları artabilir"

"Birinci dalga tamamlanacak ki ikinci bir dalgadan bahsedelim. Ama eylül-ekim aylarında mevsimsel griplerin de işin içerisine girmesiyle birlikte ve kapalı alanlarda insanların birbirine daha kısa mesafeli durmasının da bunda etkili olacağını düşünüyoruz ki tüm bunların etkisiyle eylül-ekim aylarının sonrasında grip ve koronavirüs vakalarında artış olması mümkün olabilir. O yüzden bizim bu günlük yeni vaka sayılarıyla sonbahara girmememiz gerekiyor. Bizim sonbahardan önce bu sayıları çok daha alt düzeylere çekmemiz gerekiyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine düşen her şeyi yaptı. Bundan sonra artık bizim birey olarak ne kadar tedbirlere uyduğumuz önemli. Hepimiz artık maske, mesafe, hijyen tedbirlerini uygulamamız gerektiğini biliyoruz. İşte biz bu tedbirleri ne kadar benimseyip, günlük yaşantımızda bunu ne kadar uygularsak bizim yeni vaka sayılarımızın sonbahara gelmeden düşürmemiz mümkün olacak. Bunu da tedbirlere harfiyen uyarak sağlayacağız."