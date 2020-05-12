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Bakan Koca'dan AVM kuyruğu tepkisi
[Fotoğraf: Twitter/@drfahrettinkoca]
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan AVM önünde oluşan kuyruklara tepki gösterdi.
Bakan Koca, paylaştığı fotoğraf ile "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım." ifadelerini kullandı.
Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım. pic.twitter.com/I9JvtJwECa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 00:14
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