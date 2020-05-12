Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan AVM önünde oluşan kuyruklara tepki gösterdi.

Bakan Koca, paylaştığı fotoğraf ile "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım." ifadelerini kullandı.