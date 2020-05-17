Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 136 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 3 bin 274'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 71 artarak 2 bin 15'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 artarak 39'a çıktı. Bugüne kadar 232 bin 77 test yapılan Azerbaycan'da 1220 hastanın tedavisi sürüyor.

Diğer Avrasya ülkelerinde COVID-19 vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus'ta vaka sayısı 29 bin 650

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 969 artarak 29 bin 650'ye, iyileşenlerin sayısı da 434 artarak 9 bin 932'ye çıktı.

5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 165'e yükseldi.

Belarus'ta şimdiye kadar 350 bin 515 COVID-19 testinin yapıldığı kaydedildi.

Moldova'da ölü sayısı 211 oldu

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 24'ü sağlık çalışanı 126 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 6 bin 60'a ulaştığı kaydedildi.

Son bir günde 933 testin yapıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayısının 2 artarak 211 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 2 bin 408 kişinin iyileştiği hatırlatıldı.

Özbekistan'da ölü sayısı 12 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısının bir artarak 12'ye, vaka sayısının 5 artarak 2 bin 746'ya, sağlığına kavuşanların sayısının 32 artarak 2 bin 245'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede 7'si ağır 489 COVID-19 hastası tedavi görüyor. Bugüne kadar 474 bin testin yapıldığı Özbekistan'da, 48 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan’da vaka sayısı 1524'e çıktı

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 artarak 39'a, vaka sayısı 202 artarak 1524'e yükseldi.

Bugüne kadar 8 bin test yapılan Tacikistan'da 1485 COVID-19 hastasının tedavisi sürerken 4 bin kişi de gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 3 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 115 artarak 3 bin 95 oldu.

Bugüne kadar 6 bin 157 vaka tespit edilen ülkede 34 kişi yaşamını yitirmişti.