Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 745 kişi hayatını kaybetti ve 35 bin 543 vaka tespit edildi.

Ülkedeki virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 71 bin 771'e, toplam vaka sayısı 3 milyon 371 bin 508'e, hastalığı atlatanların sayısı da 2 milyon 992 bin 325'e yükseldi.

COVID-19 nedeniyle yoğun bakıma alınan kişi sayısı 5 bin 813, yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 72,2 olarak açıklandı.

Arjantin'de koronavirüs tedbirleri

Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, nisan ayının başında vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgından en çok etkilenen bölgelerde, gece sokağa çıkma kısıtlaması, yüz yüze eğitimin askıya alınması, kapalı alanda ibadethanelerin hizmet vermemesi ve eğlence merkezlerinin kapatılması gibi bir dizi önlem alınmıştı.

Önlemler, vakaların artmaya devam etmesi nedeniyle 21 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, yalnızca temel meslek grubuna giren kişilerin çalışmak için sokağa çıkabildiği ve halkın ancak temel ihtiyaçları için evlerini terk edebildiği sıkı karantinaya dönüş yapılmayacağını ancak önlemlerin devam edeceğini açıklamıştı.