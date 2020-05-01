Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Yeni Koronavirüs (Covid-19) pandemisiye mücadele kapsamında başlatılan “Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı” ile dünyanın dört bir yanında Türk vatandaşları ve onların kurmuş oldukları STK’lar aracılıyla salgına karşı çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçları karşılanırken Türk STK’ları tarafından üretilen maske ve önlükler ise faaliyet gösterilen bölgedeki hastanelere bağışlanıyor.

Ramazan ayı içerisinde ise yaşlı bakım evleri ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanıyor.

Bunun yanında ise sağlık çalışanlarına bir nebze olsa moral olmak için hastaneleri ziyaret ederek hediyeler takdim ediliyor.

Almanya'nın Ludwigsburg Hastanesinden Türk toplumuna teşekkür

Almanya'nın Ludwigsburg şehrinde, YTB desteği ile İslam Toplumu Ludwigsburg Hacı Bayram Veli Camii'nin öncülüğünde bölgedeki Türk sivil toplum kuruluşları Ludwigsburg Hastanesini ziyaret etti. Doktor ve diğer sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı hediye verildi, teşekkür edildi.

Türk toplumunun hediyeleri için sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayınlayan Ludwigsburg Hastanesi de Müslümanların ramazan ayını tebrik etti.

Yaşlı ve hastalara kolonya ile gül

Almanya'nın Reutlingen kentinde de, YTB desteği ile Reutlingen Türk Ocağı Derneği, Reutlingen Hastanesini ve çevredeki yaşlı bakım evlerini ziyaret ederek; sağlık çalışanlarına, yaşlılara ve hastalara çeşitli hediyeler sundu.

Sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden dernek yöneticileri, kolonya ve gül dağıtarak hasta ve yaşlılara da moral oldu.