Texas'taki protestoların ardından, Colorado, Montano, Arizona'nın da aralarında bulunduğu Trump destekçilerinin çoğunlukta olduğu eyaletlerde, göstericiler koronavirüs salgını için alınan önlem ve kısıtlamaların kaldırılması için sokaklara çıktı.

''Evde kal'' talimatlarına rağmen protestolara katılan göstericilerin çoğunun maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkati çekti.

Salgın kapsamında getirilen kısıtlamaların ne zaman gevşetilebileceği tartışmalarının sürdüğü ABD'de, Trump, önlemlerin en kısa sürede hafifletilmesini, iş yerlerinin açılmasını ve ekonominin canlanmasını istiyor.

Trump'ın kısıtlamaların kaldırılması konusunda valiler ile sık sık görüştüğünü ve önlemlerin aşamalı, güvenli bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini söylemesine rağmen, Twitter'da protestoculara destek veren paylaşımı ve bazı eyaletlerin kısıtlamalar konusunda ileri gittiği açıklaması eleştirilere neden oldu.

ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 759 bin 118'e ulaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 bin 665'e çıktı.