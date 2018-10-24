Türkiye'nin Jeomiras Zenginliği

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay'a 'İzmir Limanı' tepkisi
Bakan Akar’dan ‘askerlikte yeni sistem’ açıklaması
Hudut birlikleri izinsiz geçişlere göz açtırmıyor
Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki adam Suud El-Qahtani
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Büyük başarılar elde edeceğimize inancım tam
İtalya bütçe planını değiştirmeyecek
Erken rezervasyonun 5 milyonu aşması bekleniyor
Üretici, kışlık patateste verim artışından memnun
Kayseri'de çiftçi kadınlar organik ürünlerle işletmeci oldu