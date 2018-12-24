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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de mesele toprak bütünlüğü meselesidir
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"PKK ile Netanyahu'nun ortak özelliği ikisi de bebek katili"
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24 Aralık 2018 Pazartesi 11:48 -
Son Güncelleme 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:01
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