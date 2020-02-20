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Vefatının 1. yılında öğrencileri Kemal Karpat'ı anlattı
Kemal Karpat, dünya çapındaki sosyal bilimcilerden biriydi. Yazdıklarıyla bir ekol yarattı, ardından koca bir külliyat bıraktı. Öğrencileri, vefatının birinci yıl dönümünde Kemal hocayı anlattı.
Etiketler: osmanlı tarihi uzmanı kemal karpat grafik İnfografikSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 12:00
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