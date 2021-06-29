Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 10:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vahşi sulama ürün, toprak ve doğal kaynaklara zararlı
Su rezervlerinin yüzde 70’ten fazlası tarımda kullanılıyor. Su kıtlığı ve iklim değişiklikleri düşünülerek kullanımın azaltılması şart. Suyu etkin ve planlı kullanarak vahşi sulama gibi yöntemlerden daha verimli yöntemlere geçilmesi gerekiyor.
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