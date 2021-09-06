Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 09:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye, eğitimde OECD ortalamalarını yakaladı
Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci ile sınıf mevcutları sayısı OECD ortalamalarına yaklaştı. Devlet okullarında ilkokul kademesindeki ortalama sınıf mevcudu 23 olarak hesaplanırken OECD ortalaması ise 21 olarak kayda geçti.
Son Haberler
- 10:04
- 10:04
- 09:57
- 09:58
- 09:50
Sıradaki Haber
İklim değişikliği sineklerin popülasyonunu artırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz