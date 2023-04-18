Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
İnfografik
TRT Haber 18.04.2023 00:11

TCG Anadolu kapılarını ziyaretçilere açtı

Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda kapılarını ziyaretçilere ve gazetecilere açtı.

TCG Anadolu kapılarını ziyaretçilere açtı

TCG Anadolu gemisi kapılarını ziyaretçilere açtı
TCG Anadolu gemisi kapılarını ziyaretçilere açtı

Sıradaki Haber
Erdoğan: Sivil anayasa sözümüzü tutmak için çalışmayı sürdüreceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile koskoca bir medeniyetin hayallerini kucaklıyor
01:16
Şırnak'ta yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı
00:31
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın annesi vefat etti
00:41
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi
23:49
Sudan’da AB büyükelçisine saldırı
23:46
Çinli akrobat gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakıldı
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi idrak edildi
FOTO FOKUS
Kadir Gecesi dualarla idrak ediliyor
Kadir Gecesi dualarla idrak ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ