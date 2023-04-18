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18.04.2023 00:11
, 18.04.2023 00:20
SON GÜNCELLEME
18.04.2023 00:20
TCG Anadolu kapılarını ziyaretçilere açtı
Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda kapılarını ziyaretçilere ve gazetecilere açtı.
TCG Anadolu gemisi kapılarını ziyaretçilere açtı
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