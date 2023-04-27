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İnfografik
TRT Haber 27.04.2023 10:50

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuruların başladığını bildirdi.

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular başladı

 

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular başladı
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular başladı

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