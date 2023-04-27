GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
ÇEVRE
TEKNOLOJİ
GÜNCEL
EĞİTİM
PODCAST
HAVA DURUMU
VIME
TRT'DEN HABERLER
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
KORONAVİRÜS
14.5ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
İnfografik
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
27.04.2023 10:50
, 27.04.2023 10:51
SON GÜNCELLEME
27.04.2023 10:51
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na başvuruların başladığını bildirdi.
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular başladı
Sıradaki Haber
HÜRJET ilk kez gökyüzüyle buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
'Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı' cumartesi günü açıklanacak
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 bin 300 engelli öğretmenin tamamı atandı
11:32
Etiyopyalı eyalet liderleri yıllar sonra yeniden Tigray'a ayak bastı
11:28
Kuzey Kore, uzay çalışmalarını ulusal kalkınma için "vazgeçilmez" görüyor
11:24
Almanya ve Fransa'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı
11:25
Fransa paralel evrende de Afrika’nın “hasta adamı”
Bakü sokakları 7. kez piste dönüştürüldü
FOTO FOKUS
Fransa paralel evrende de Afrika’nın “hasta adamı”
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular başladı
HÜRJET ilk kez gökyüzüyle buluştu
Yurt dışında en çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da kentsel dönüşümde maliyetin yarısını biz karşılayacağız