Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kavcıoğlu: Veri açıklamada dünyanın en şeffaf merkez bankalarından biriyiz
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu rezerv tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Hazine Müsteşarlığı ile 2017 yılında yapılan protokolün hukuki dayanağı olduğunu söyledi. "Veri açıklamada dünyanın en şeffaf merkez bankalarından biriyiz" dedi.
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