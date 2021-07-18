Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA, The Canadian Encyclopedia
Kanada tarihinin kara lekesi: Yatılı kilise okulları
Kanada'da yerli halkın kültürünü asimile etmek amacıyla kurulan yatılı kilise okullarında yüzlerce isimsiz çocuk mezarının ortaya çıkması, ailelerinden zorla alınan çocuklara karşı işlenen ihlallerin boyutunu gözler önüne seriyor.
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