Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ’nün ByLock kilidi çözüldü: Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyor
Türkiye'de teslim olduktan sonra tutuklanan FETÖ'cü David Keynes, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi itiraflarda bulundu: "Elebaşı Gülen'in talimatı üzerine 'Tilki' lakaplı Atalay Candelen, ByLock isimli programı geliştirdi. {ilgili-hab
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