Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Enkaz altındaki çocuk mucizeleri nasıl gerçekleşti?
[Enkaz altındaki çocuk mucizeleri nasıl gerçekleşti?]
Türkiye, İzmir depremi sonrası mucize kurtuluşlarla moral buldu. Ayda ve Elif’in enkaz altında günlerce süren yaşam savaşı zaferle sonuçlandı. Bu da enkaz alında kalan çocukların, yetişkinlere nazaran daha dayanıklı olduğunu ortaya koydu.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 14:08
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