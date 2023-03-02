Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
En çok nakil alan il Ankara
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören 202 bin 817 öğrencinin, talepleri doğrultusunda başka illere nakillerini yaptıklarını belirtti.
Etiketler: Deprem Grafik
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