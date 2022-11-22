Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 17:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege depremleri korkutuyor: Sismik bir hareketlilik var
Ege Bölgesi sabah saatlerinde iki farklı depremle sarsıldı. 3,5 büyüklüğündeki ilk deprem İzmir'de meydana geldi. 3 saat sonra ise Muğla, 4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bölgedeki depremler sürecek mi? Sarsıntılar daha büyük bir depremin habercisi olabilir mi? Detaylar haberimizde...
Etiketler: İzmir
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