Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 12:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Depreme hazırlığın ilk adımı: Acil durum çantası
Evde, okulda, iş yerinde... Afet ve acil durum çantası her zaman hazır ve ulaşılabilir olmalı. Olası bir #deprem sonrasında yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların bulunduğu bir çanta sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.
Etiketler: Deprem Grafik
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