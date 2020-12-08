Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 09:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan COVID-19 aşısının ilk uygulamasının, testler için en az 14 güne ihtiyaç olduğundan 25-26 Aralık'ta yapılabileceğini söyledi.
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