Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 06:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bedelli askerlik şartları neler, ne zaman çıkacak? Bakaya ve yoklama kaçaklarına bedelli askerlik...
AK Parti milletvekillerinin Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayanlar bu hizmetten faydalanabilecek.
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