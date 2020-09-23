Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
ABD'nin orman yangınlarıyla imtihanı
Yıllardır ormanların alev alev yanması nedeniyle diğer ülkelere kıyasla bir kabusu yaşayan ABD'de, son 10 yılda 70 milyon dönüme yakın alan kül oldu. 60'lı yıllardan bugüne kadar bakıldığında bu en yüksek verilerden biri.
Etiketler: abd orman yangınıSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 09:53
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