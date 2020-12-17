Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 21:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de güvenli su erişimi olmayan 1 milyonu aşkın insan var
Temiz ve güvenli su erişiminin hayati önemini anladığımız şu günlerde, dünyanın çoğu yerinde bu imkanın kısıtlı olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Üstelik buna gelişmiş ekonomiler, büyük metropoller de dahil. ABD'nin kentsel alanlarına bakalım.
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