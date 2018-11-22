Zonguldak'ta patlamanın meydana geldiği ruhsatsız maden ocağının sahibi tutuklandı

Zonguldak Kilimli'nin Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'ndaki ruhsatsız maden ocağında, metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan ruhsatsız maden ocağı sahibi İ.A.'nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda dün İ.A.'ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 işçi yaralanmış, mahsur kalan ve hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi 10 saati aşkın çalışmanın ardından çıkarılmıştı.
Kaynak: AA