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TRT Haber 21.11.2023 08:24

Zehir tacirlerine 7 ilde operasyon: 13 gözaltı

Zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 ilde düzenlenen Narkogüç-36 operasyonlarında uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zehir tacirlerine 7 ilde operasyon: 13 gözaltı

Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 

Sabah saatlerinde 7 ilde "Narkogüç-36" operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

 

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İstanbul Van Diyarbakır Adana Hakkari Bitlis Bingöl Uyuşturucu
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