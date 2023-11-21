Zehir tacirlerine 7 ilde operasyon: 13 gözaltı

Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.
Sabah saatlerinde 7 ilde "Narkogüç-36" operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Operasyonları gerçekleştiren kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."
Zehir Tacirlerine Yönelik İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl olmak üzere 7 İlde Düzenlenen NARKOGÜÇ-36 Operasyonlarında Uyuşturucu İmalatı Yapan ve Satan 13 Şüpheli Şahıs Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 21, 2023
Bu operasyonlarda 2 ton 350 kg uyuşturucu madde ve
11.000 uyuşturucu hap… pic.twitter.com/bPsm1y23rL