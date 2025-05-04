Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.