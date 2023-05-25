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TRT Haber 25.05.2023 07:37

Yurt dışında sandıklar kapandı: 1 milyon 889 bin 398 oy kullanıldı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 889 bin 398'e ulaştı.

Yurt dışında sandıklar kapandı: 1 milyon 889 bin 398 oy kullanıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışındaki oy verme süreci tamamlandı.

Seçmenler yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde 20 Mayıs'tan itibaren kurulan sandıklarda oyunu kullandı.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının seçime yoğun ilgisi son gününde de artarak devam etti.

Seçimin ilk turunda kullanılan oy sayısı aşıldı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 23.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 889 bin 398 oldu.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turu için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan 1 milyon 839 bin 470 oy, ikinci turda 18 arttı.

İlk seçim için 13 gün oy kullanıldı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.

Seçimin ilk turu için 1 milyon 691 bin 287'si yurt dışı temsilciliklerde, 148 bin 183'ü gümrük kapılarında olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa gitmişti.

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