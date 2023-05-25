Parçalı Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.05.2023 20:38

Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1,9 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.

Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1,9 milyonu aştı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi dün sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 20.15 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.

Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

İlk seçim için 13 gün oy kullanıldı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.

Seçimin ilk turu için 1 milyon 691 bin 287'si yurt dışı temsilciliklerde, 148 bin 183'ü gümrük kapılarında olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa gitmişti. Seçimin ikinci turunda, oy kullanan seçmen sayısı şu ana kadar 55 bin 960 artarak, 1 milyon 895 bin 430 oldu.

ETİKETLER
Seçim 2023
Sıradaki Haber
BOTAŞ'ta Rusya'ya satılıyor iddiasına yanıt: Gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:06
Muş'ta sağanak sele döndü: 1 ev yıkıldı, 6 evi su bastı
20:32
ABD’de 2024 başkanlık seçiminin rüzgarı şimdiden esiyor
20:31
BOTAŞ'ta Rusya'ya satılıyor iddiasına yanıt: Gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
19:52
ABD'de antisemitizmle mücadele için ulusal strateji belgesi yayımlandı
19:32
Belçika'da 3 binden fazla sığınmacı kaderine terk edilmiş durumda
Yaralı bulunan ayı yavrusu "Mayıs" ayağından ameliyat edildi
Yaralı bulunan ayı yavrusu "Mayıs" ayağından ameliyat edildi
FOTO FOKUS
ABD’de 2024 başkanlık seçiminin rüzgarı şimdiden esiyor
ABD’de 2024 başkanlık seçiminin rüzgarı şimdiden esiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ